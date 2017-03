Coppia litiga prima del decollo, lui scende dall'aereo: volo parte in ritardo

Una coppia che litiga e un aereo che parte in ritardo: due fatti che sembrano non avere alcun legame. Eppure se la coppia "scoppia" mentre è a bordo e si appresta al decollo e se "lui" decide di scendere dal velivolo ecco che a risentirne sono tutti i passeggeri, costretti ad attendere che l'uomo si allontani e il personale possa completare le operazioni di rito. Esattamente quello che è successo ieri all'aeroporto "Falcone-Borsellino" di Palermo. A raccontare l'episodio è Ismaele La Vardera, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative palermitane.

"In diretta dall'aereo Palermo-Roma (Ryanair), un signore improvvisamente si alza e se ne va, le porte sono ancora aperte - scrive La Vardera - Questa cosa fa entrare nel panico diverse persone che chiedono intervento della polizia che sta cercando di capire cosa sta accadendo, il comandante rassicura che sono state messe in atto tutte le procedure di sicurezza del caso e che si può partire. Molti preoccupati vogliono capire cosa sta accadendo. Dopo mezz'ora il comandante prende la parola: 'la polizia ci informa che il ragazzo ha abbandonato l'aereo perché ha litigato con la sua ragazza'. Applauso generale di distensione, adesso tutti a bordo stanno cercando di capire chi è la ragazza per capire il motivo del litigio".

Dall'aeroporto spiegano che è stata seguita la normale procedura. Qualsiasi passeggero ha il diritto di scendere dal mezzo se le porte non sono ancora state chiuse e non sono iniziate le procedure di decollo. Sotto bordo però, per prelevare il passeggero, interviene il personale e la polizia. Procedura che ha richiesto alcuni minuti e non ha comportato un ritardo nella schedulazione dei voli.