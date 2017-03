Aeroporto Ciampino: documenti falsi per imbarcarsi su un volo, arrestati

Avevano tentato di imbarsi per volo Roma-Santander con documenti falsi. A scorprirli i Carabinieri della Stazione presso l'Aeroporto di Ciampino e dell'Aliquota Servizi e Sicurezza che hanno arrestato un nigeriano di 28 anni e una connazionale di 24 anni che volevano raggiungere la Spagna.

La coppia, controllata dai Carabinieri, ha esibito due documenti validi per l'espatrio che hanno destato subito sospetti. Si tratta di titoli di viaggio validi per l’espatrio che gli Uffici Immigrazione delle Questure rilasciano a determinate categorie di soggetti, quali apolidi, stranieri e rifugiati politici.

Dai successivi e più approfonditi accertamenti è emerso che i documenti in questione erano falsi. I due sono stati, quindi, arrestati dai Carabinieri e condotti in caserma in attesa del rito direttissimo.