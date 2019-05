Fiumicino, caos in aeroporto: guasti al sistema informatico e imbarchi fermi per ore

Disagi e pesanti ritardi dei voli questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Il fornitore di servizi informatici di Alitalia, Ibm, ha riscontrato seri problemi tecnici già dalla notte, criticità che hanno bloccato per ore i sistemi di prenotazione e registrazione dei passeggeri al check in, dove i tecnici hanno proceduto con carta e penna.

Si lavora per rimettere in funzione la piattaforma. Mentre scriviamo il quadro sta man mano tornando alla normalità. Ma già dalla notte, con i voli fermi per le difficoltà con gli imbarchi, i ritardi si sono accumulati e arrivano ora fino a 90 minuti.

Così Alitalia ha avvisato i passeggeri su Twitter: "Ibm, nostro fornitore di servizi informatici, sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse funzionalità del sito Alitalia e dei sistemi di prenotazione e acquisto online. Vi terremo aggiornati sui tempi di risoluzione del problema. Ci scusiamo per i disagi".