Aeroporto di Fiumicino: problema al del sistema di gestione voli, ritardati i decolli

Un temporaneo rallentamento del sistema di gestione voli di Enav ha fatto ritardare la partenza dei voli a Fiumicino. I voli per nazionali, per l'Europa e anche quelli intercontinentali, dalle 16:30 hanno subito ritardi alla partenza. Ad annunciare il problema è Adr che spiega come il disservizio sia "indipendente dall'aeroporto" e che "il disguido è in fase di soluzione e siamo in continuo contatto con Enav per ripristinare la normale operatività",

