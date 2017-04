Trasporto aereo: mercoledì 5 aprile sciopero di 24 ore

Mercoledì di passione per chi viaggia in aeroplano. Il 5 aprile è infatti previsto uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore del trasporto aereo, che coinvolge il personale navigante Air Italy, Alitalia e Blue Panorama e i lavoratori del settore del trasporto aereo. Sono pertanto possibili disagi.

In occasionde dell'agitazione saranno comunque garantiti tutti i voli, inclusi i voli Charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli Chater da/Per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale.

Sarà inoltre garantito l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell' inizio dello sciopero; la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; >l'arrivo a destinazione negli aeroporti nazioneli dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero .



Per ulteriori dettagli contattare la propria compagnia aerea di riferimento