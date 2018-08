Ha un "vivaio" di marijuana con piante alte tre metri: coltivatore incastrato da Google Maps

A scoprire la piantagione di cannabis un carabiniere libero dal servizio: ad attirare il militare nella campagna di Lanuvio è stato l’odore della marijuana ma considerata la folta vegetazione l’uomo non è riuscito ad individuare immediatamente l’ubicazione precisa del “vivaio”.

Il “vivaio” di marijuana con piante alte oltre 3 metri

Una volta dato “l’allarme” sono stati messi in atto servizi di osservazione da parte dei militati della stazione di Ariccia che hanno approntato anche una mappatura dei terreni. Hanno così individuato l’area privata, di proprietà di un giovane, che alimentava l’ingegnoso sistema idrico, dislocata a centinaia di metri dal sito con piante di cannabis alte fino a tre metri.

La perquisizione e l’arresto

All’interno dell’abitazione dell’arrestato, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente, già essiccata e imbustata per un peso di 120 grammi nonché materiale per il confezionamento e pesatura. Il “coltivatore” è stato associato presso il carcere di Velletri a disposizione della locale Procura della Repubblica. La sostanza sequestrata è stata quantificata in 21 kg che, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro. Singolare curiosità è che la piantagione illegale era ben visibile anche dalle immagini satellitari del sito di Google Maps.