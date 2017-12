Vittorio Cecchi Gori ricoverato al Gemelli: è grave

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma per arresto cardiaco. Ora è in terapia intensiva. Lo rende noto l'ufficio stampa della famiglia. I figli Mario e Vittoria Cecchi Gori con la madre Rita Rusic stanno partendo da Miami per Roma. Il noto produttore toscano, 75 anni, è stato portato in ospedale nella tarda mattinata del 25 dicembre. E' in gravi condizioni, ma stabili.