Terremoto Amatrice: ai Comuni colpiti 313mila euro raccolti dai romani

A pochi giorni dal secondo anniversario del sisma che ha colpito Amatrice e i territori confinanti, la sindaca di Roma Virginia Raggi, nella mattina di venerdì, si è recata nel reatino per portare la propria solidarietà e annunciare l’avvio di quattro progetti. La realizzazione delle opere è resa possibile dalla gara di solidarietà partita all’indomani del terremoto: #RomaAdottaAmatrice che ha consentito di raccogliere 313 mila euro distribuiti equamente tra i quattro comuni interessati dal disagio.

I quattro progetti di #RomaAdottaAmatrice

Per Amatrice è previsto il finanziamento per la delocalizzazione temporanea nell'area Pip (Piano insediamento produttivo) a Torrita delle attività artigianali distrutte dal sisma. Ad Accumoli, nascerà un centro di eccellenza per gli studi degli ecosistemi e l'economia circolare, in collaborazione con l'Università degli studi della Tuscia. A Norcia sarà realizzata una struttura adibita in parte a foresteria e in parte centro congressi, dove potranno essere ospitati convegni, master universitari ed eventi culturali. Infine, ad Arquata sarà realizzato nella frazione di Faenza un centro di aggregazione sociale che fungerà da punto di ritrovo per la popolazione in caso di sisma, ma anche dal centro culturale e da ricovero per le opere d'arte che fanno parte della memoria storica della popolazione e oggi devono essere conservate fuori dal territorio comunale.

Virginia Raggi ad Amatrice sui luoghi colpiti dal sisma

La sindaca ha deposto una corona di fiori al monumento dedicato all'interno del parco Don Minozzi per ricordare le vittime del sisma di Amatrice del 24 agosto 2016. ha poi continuato la visita istituzionale presso gli uffici comunali e alcuni luoghi simbolo del terremoto. "Siamo qui - ha detto la sindaca - in rappresentanza di tutti i cittadini di Roma. Dai giorni seguenti al sisma abbiamo dato avvio a questa grande iniziativa #RomaAdottaAmatrice e i cittadini hanno fatto a gara per aiutare i paesi colpiti dal terremoto. Amatrice, Accumoli, Arquata e Norcia hanno predisposto 4 progetti e noi li stiamo aiutando a finanziare".