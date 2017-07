Picchia la moglie per 20 anni, finisce l'incubo di una 43enne. In manette marito violento

E’ finita, dopo 20 anni, la storia dei maltrattamenti subiti da una donna di 43 anni di Civitavecchia. Le violenze, secondo quanto denunciato dalla vittima, erano iniziate addirittura nel 1995, quando il marito l’aveva picchiata procurandole una ferita alla gamba che aveva richiesto sei punti di sutura. Pentito, le aveva chiesto scusa promettendole che non sarebbe più accaduto.

Insulti e botte davanti al figlio

Così era stato in effetti per qualche anno ma poi il 48enne, di natura violenta ed aggressiva, aveva ricominciato ad insultarla e picchiarla anche davanti al figlio allora minorenne. Stanca e provata, la donna si è di recente rivolta alla Polizia di Stato per denunciare L.M., presentando i referti medici rilasciati nel tempo dai vari Pronto Soccorso.

Marito ai domiciliari in un'altra casa

Gli agenti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Nicola Regna, hanno seguito da vicino il caso, inviando tutto in Procura. Ieri finalmente l’esecuzione, da parte dei poliziotti, dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’aguzzino: arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella coniugale.