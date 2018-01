Aggredisce una turista sotto l'albergo e tenta di violentarla: fermato dalla Polizia

Serata da dimenticare per una giovane turista che, dopo aver mangiato in un locale, si è diretta in albergo ma, poco prima di giungervi, è stata avvicinata da un giovane che, senza mezzi termini, le ha proposto di fare sesso.

La tentata violenza sotto l'albergo

L'uomo, incurante del rifiuto, le si è avvicinato sempre di più e, dopo averle bloccato le braccia, l’ha palpeggiata, cercando un contatto sempre più intimo. Il cappotto stretto, e soprattutto le urla, hanno salvato la ragazza straniera dall’aggressore che si è dato alla fuga.

L'intervento della Polizia

Ad accorrere sul posto, dopo la chiamata al 112, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, diretto da Giovanna Petrocca che, nella immediatezza, hanno ascoltato il racconto della giovane e, grazie alle accurate descrizioni fornite, hanno iniziato subito le ricerche.

Incastrato da riconoscimento e telecamere

Dopo poche ore l'aggressore è stato individuato e bloccato nei pressi della stazione Termini.

Portato in commissariato è stato riconosciuto dalla vittima nel corso di una individuazione fotografica effettuata. Un ulteriore riscontro è arrivato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite e visionate dagli agenti.

Sottoposto a fermo, il giovane dovrà rispondere, dinanzi all’autorità giudiziaria, di tentata violenza sessuale.