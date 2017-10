Presunta violenza sessuale a Guidonia, a dare l'allarme l'ex compagno: indagini in corso

Una presunta violenza sessuale a Guidonia su cui sono in corso serrate indagini della Polizia. E' lo scenario, convulso, di una vicenda che presenta ancora lati oscuri. Tutto sarebbe accaduto nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, a Villanova di Guidonia. Nelle prime ore dell'alba è giunta al Numero Unico per le Emergenze una segnalazione di violenza sessuale consumata ai danni di una donna italiana.

Immediatamente il personale specializzato nei reati di violenza di genere del Commissariato di Tivoli è intervenuto sul posto, accertando che una donna di 45 anni, dopo una serata trascorsa in casa di un suo conoscente, sarebbe rimasta vittima di un abuso sessuale ad opera dello stesso.

A dare l'allarme e chiamare i soccorsi l'ex compagno della donna il quale, all'alba, si era portato presso la casa dell'uomo accusato di violenza e avrebbe visto "elementi tali da sospettare degli abusi sessuali, con la donna supina sul divano-letto", secondo il racconto fornito alla Polizia.

L'ex compagno ha così subito richiesto l'intervento del 118, che ha provveduto alle prime cure, e della Polizia di Stato. Sul posto anche la squadra della Scientifica per i rilievi del caso. La donna è stata sottoposta come previsto al protocollo "codice rosa".

"Sono in corso puntuali indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Tivoli, su cui vi è il segreto investigativo e su cui non può derogarsi per non comprometterle", rende noto la Questura di Roma. Nelle prossime ore la donna potrebbe essere ascoltata dagli investigatori. Da chiarire ci sono ancora diverse circostanze. Anche padrone di casa, accusato della presunta violenza, è stato ascoltato dagli investigatori.