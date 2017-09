Abusi sessuali sulla figlia 20enne della compagna: arrestato

Violentò la figlia 20enne della compagna nel 2007. A distanza di dieci anni i carabinieri della Stazione di Anticoli Corrado hanno rintracciato ed arrestato un 55enne romeno, nei cui confronti pendeva un provvedimento di cattura emesso dall’Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli per violenza sessuale.

Abusi sessuali sulla figlia della compagna

L’uomo, nel luglio del 2007, all’interno delle mura domestiche di una casa di Anticoli Corrado, Comune della Valle dell'Aniene, aveva abusato sessualmente della figlia della compagna. Lo stesso, condannato in via definitiva, dovrà espiare la pena della reclusione per sei anni presso il carcere di Rebibbia.