Tentato stupro all’Esquilino: strappa indumenti ad una donna e prova a violentarla

Tentato stupro all’Esquilino. Vittima una donna di 60 anni, aggredita e poi vittima di abusi. E’ accaduto domenica mattina. A finire in manette per violenza sessuale un cittadino etiope di 33 anni.

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Esquilino e Castro Pretorio a soccorrere, in via Leopardi, una donna 60enne ancora in stato di shock dopo l’aggressione subita. Erano quasi le 8.00 del mattino di ieri quando la vittima, una 60enne di origini sudcoreane, appena uscita dalla propria abitazione si stava incamminando verso il Colosseo per svolgere la sua consueta attività motoria, quando è stata aggredita e spintonata alle spalle.

La donna caduta rovinosamente per terra, faccia in giù, è stata bloccata dall’aggressore che si è gettato su di lei cercando di strapparle i pantaloni senza riuscirci. Nonostante l’assalitore le abbia bloccato la bocca con le mani, la 60enne con le sue urla ha attirato l’attenzione di due passanti che sono riusciti a mettere in fuga il 33enne.

La donna, sotto choc è stata accompagnata in “codice rosa” presso il vicino ospedale di zona ed è stata refertata con prognosi di 4 giorni per ferite ed escoriazioni alle ginocchia e alla bocca.

Le descrizioni dell’aggressore, ottenute dai testimoni e dalla stessa vittima, permettevano ai poliziotti, immediatamente intervenuti di rintracciare ed arrestare l’uomo. L’uomo, con precedenti specifici di polizia, è stato arrestato e assicurato presso la casa circondariale di Regina Coeli.