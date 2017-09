Choc all'Esquilino: tentano di violentare una donna mentre va a fare colazione al bar

Stava andando a fare colazione quando è stata aggredita a palpeggiata da tre uomini. E' successo all'Esquilino, domenica mattina alle 11, in zona piazza Vittorio Emanuele II. La vittima, una romana di 31 anni, stava camminando su via Leopardi quando, all'altezza della piazza, è stata aggredita.

Spintonata e palpeggiata in strada

Tre uomini, dopo averla fissata insistentemente, l'hanno accerchiata, spinta e bloccata contro due cassonetti dell'Ama. Uno di loro ha tentato di baciarla più volte, mentre gli altri due le palpeggiavano seno e sedere.

Una violenza durata alcuni minuti. La giovane, sotto choc, è riuscita a divincolarsi e urlando è scappata in direzione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in servizio per il consueto pattugliamento stradale. I tre l'hanno rincorsa per qualche metro, palpeggiata ancora, per poi fuggire.

Arrestati due dei tre aggressori

Le urla delle donna, però, hanno indicato la giusta direzione ai militari che, intervenuti nella piazza, hanno bloccato i due molestatori. Si tratta di un 34enne algerino e un 46enne tunisino.

Gli arrestati sono stati portati in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il terzo aggressore, invece, è riuscito a fuggire. Continuano le ricerche per rintracciarlo.