Choc a San Giovanni, custode della casa di accoglienza strangola una donna e tenta di violentarla

E' entrato nei suoi alloggi, ha strangolato quella che era la sua vittima, l'ha colpita con pugni e schiaffi, e poi ha tentato di stuprarla. Lei, seppur sotto choc, ha reagito ed è riuscita a chiedere aiuto. L'aggressione choc sarebbe avvenuta nella zona del quartiere San Giovanni nei locali della casa di riposo nella disponibilità della chiesa di Ognissanti in via Appia Nuova.

I fatti si sono consumati nel pomeriggio del 26 giugno. Sul caso gli agenti del Commissariato San Giovanni hanno aperto un fascicolo di indagine informando anche la Procura di Roma.

Di certo c'è che, subito dopo la denuncia dell'aggressione, la vittima è stata portata in ospedale in prognosi riservata con una frattura del setto nasale e difficoltà respiratoria e un uomo di 37 anni è stato arrestato con le accusa di tentato omicidio e violenza sessuale.

La notizia, uscita in mattinata su Il Messaggero, trova conferme da fonti della Questura consultate da RomaToday. Secondo quanto ricostruito la vittima è una ospite della casa di accoglienza della struttura religiosa. Il 37enne avrebbe seguito la donna nei suoi alloggi senza farsi notare, si è spogliato e l'ha subito spinta in camera. Qui nasce una colluttazione. Lui la strangola, prova a strapparle i vestiti di dosso e tenta la violenza sessuale.

Lei reagisce, si divincola, chiede aiuto e arrivano i soccorsi. Il custode, invece, fugge scappando dalla finestra. Gli agenti del commissariato San Giovanni, allertati dei responsabili della struttura, lo rincorrono e lo acciuffano poco dopo. Arrestato, per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli. La donna, ricoverata all'ospedale San Giovanni, non è in pericolo di vita.