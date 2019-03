Aggressioni e rapporti sessuali non voluti: la denuncia di una donna. Arrestato marito violento

Un incubo che andava avanti da mesi da quando lei aveva fatto sapere al marito che il loro rapporto era ormai agli sgoccioli. La crisi nel matrimonio, però, non ha fatto altro che aumentare la collera dell'uomo finito così con le manette ai polsi con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La storia arriva nella periferia sud di Roma dove i Carabinieri di Casal Palocco hanno arrestato un 54enne romano.

A raccontare i fatti ai militari è stata la moglie. Diversi gli episodi, alcuni non denunciati, sui quali stanno indagando gli uomini coordinati dal Capitano Fabio Rosati, comandante della Compagnia di Ostia. Secondo la testimonianza della donna, dopo la crisi coniugale, si erano verificati diversi episodi di soprusi psicologici ma anche fisici, con aggressioni sfociate anche in violenze sessuali.

Rapporti non voluti, dopo essere stata picchiata. Al culmine delle prepotenze quotidiane subìte, lei ha così deciso di denunciare formalmente il marito in caserma. Lui, però, ha continuato con le sue oppressioni e ha ulteriormente minacciato la moglie, anche di morte, qualora non avesse ritirato la querela che gli aveva fatto.

La donna, così, sabato ha preso l'auto per recarsi dai Carabinieri, per una nuova denuncia. Il marito, preso dall'ira, l'ha inseguita fino fuori la caserma dove, però, stavolta i militari dell'Arma lo hanno bloccato arrestandolo. E' stato immediatamente accompagnato al carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.