Violenza sessuale in Campidoglio: "Mi ha aggredito", "Lei ci stava". Vigili analizzano le testimonianze

Proseguono gli accertamenti della polizia locale relativi alla vicenda della violenza sessuale denunciata da una studentessa belga. Gli agenti guidati dal vice comandante Antonio Di Maggio, coordinati dalla Procura, stanno vagliando tutte le testimonianze e raccogliendo tutti gli elementi utili a confutare le due versioni dei fatti, della vittima e del presunto stupratore.

La prima, una studentessa belga, ha raccontato l'approccio andato oltre da parte del 26enne israeliano, con quest'ultimo che, dal suo racconto, si sarebbe abbassato i pantaloni. A quel punto le grida e l'intervento degli agenti dell'Arce Capitolina. Per il 26enne israeliano invece tutto è avvenuto di comune accordo, dopo che già alcuni baci erano stati scambiati tra i due. A suo carico pende una denuncia per tentata violenza sessuale.

La vicenda però non è conclusa. Gli agenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Secondo quanto accertato e riscontrato i due si sono conosciuti un pub, a Largo Argentina. Due gruppi di amici diversi, eppure il feeling sarebbe stato immediato. Talmente immediato che, dopo un cocktail, i due escono per una passeggiata. I racconti di entrambi confermano una passeggiata fino a piazza Venezia, poi via del Corso, quindi ancora piazza Venezia prima e la scalinata dell'Ara Coeli. Gli amici di entrambi avrebbero confermato questi dettagli.

Qui sulla scalinata ci sarebbero stati dei baci che, evidentemente, lui ha equivocato. Da lì il tentativo di violenza e le urla, con l'intervento della polizia Locale.

Sulla vicenda si è espressa anche la sindaca Raggi: "Roma respinge ogni forma di violenza sulle donne. Simili atti sono vili e inaccettabili". La prima cittadina ha quindi "ringraziato gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale prontamente intervenuti sventando il tentativo di violenza"