Trascina una donna nell'androne di un palazzo e prova a violentarla

A metterla in salvo sono state le sue grida di aiuto con i condomini di un palazzo del Nomentano che hanno poi messo in fuga un uomo mentre provava a violentarla. La violenza sessuale è stata tentata intorno alle 9:00 di questa mattina nel portone di una palazzina di via della Batteria Nomentana. Vittima una donna italiana di 40 anni, carnefice un senegalese di 20 anni, poi trovato ed arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale.

Violenza sessuale nell'androne di un palazzo

I fatti hanno preso corpo quando la vittima è stata avvicinata dal giovane. Strattonata dal 20enne la donna è stata trascinata in un condominio di via Costantino Maes. Qui l'uomo ha quindi provato a violentarla, molestandola e palpeggiandola nelle parti intime. Le urla della 40enne hanno però sortito il risultato sperato con alcuni abitanti del palazzo che hanno evitato che la violenza sessuale fossa attuata mettendo in fuga lo stupratore.

Arrestato per violenza sessuale in via Batteria Nomentana

Nonostante sia stato allontanato dai cittadini, decine sono state le telefonare alle forze dell'ordine che fornivano una descrizione del violentatore in fuga. Arrivati sul posto gli agenti di polizia hanno subito individuato il 20enne che alla loro vista ha provato a dileguarsi venendo bloccato dalla polizia quasi subito.

Donna in lacrime

Trovata la donna vittima di violenza in lacrime in un bar della zona, questa ha poi ricosciuto il suo aguzzino. Accompagnato al comissariato Porta Pia l'uomo è stato indentificato in un 20enne del Senegal senza fissa dimora con precedenti specifici per molestie e atti osceni. Arrestato con l'accusa di "violenza sessuale" è stato associato nel carcere romano di Regina Coeli. Sotto choc, la donna è stata invece medicata dall'ambulanza del 118 intervenuta sul posto.