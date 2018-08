"Mi ha messo le mani nel costume": bimba di 6 anni denuncia violenza sessuale in spiaggia

"Mi ha messo le mani nel costume". Questo quanto riferito in lacrime alla mamma da una bambina di 6 anni. E' accaduto nella mattinata di domenica 5 agosto in una spiaggia attrezzata di Fregene. A chiamare le forze dell'ordine la madre della piccola, dopo che la bimba in stato di choc le ha riferito di essere stata palpeggiata pesantemente da un uomo mentre stava giocando a riva con altri bimbi. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato di Ostia che hanno svolto i primi accertamenti.

Bambina palpeggiata in spiaggia a Fregene

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, arrivati sul posto i poliziotti hanno ascoltato il racconto della bimba e della madre. La piccola ha riferito agli agenti di essere stata palpeggiata mentre si trovava con altri bambini a raccogliere conchiglie in riva alla spiaggia. Nel dettaglio ha riferito che l'uomo le avrebbe infilato una mano dentro al costumino toccandole le parti intime e desistendo alla richiesta di aiuto della bimba.

Denunciato per violenza sessuale

Ascoltato l'uomo, un anziano di 70 anni, questi ha negato ogni accusa. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno poi sequestrato il cellulare dell'uomo a caccia di possibili video e foto di minorenni. Denunciato in stato di libertà per "violenza sessuale", del fatto è stata informata l'Autorità Giudiziaria che sta svolgendo accertamenti assieme agli investigatori della Squadra Mobile della polizia su quanto accaduto.