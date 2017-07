Violenta e sequestra una donna in casa, lei fugge dalla finestra del bagno e lo fa arrestare

Notte da incubo per una giovane escort sequestrata e violentata in casa da un uomo. Le violenze nella zona di piazza Bologna, da dove poi la ragazza è riuscita a scappare calandosi dalla finestra del bagno dell'appartamento nel quale era stata segregata. E' accaduto la notte del 23 luglio, dopo che l'uomo, un 33enne romano, ha trovato e contattato la ragazza sul web. Secondo il racconto della ragazza, l'uomo avrebbe abusato di lei, sequestrandola in casa per poi costringerla a scappare dalla finestra.

Fuga dalla finestra del bagno

In particolare l'uomo, dopo essersi accordato per un incontro a pagamento con la giovane ragazza, l'ha incontrata nella propria abitazione nella zona del Nomentano. Una volta in casa del 33enne però, sempre secondo quanto denunciato dalla ragazza alla polizia, non soltanto non l'avrebbe pagata, ma avrebbe approfittato di lei abusando sessualmente della stessa. Sequestrata in casa la escort ha quindi trovato una via d'uscita dalla finestra del bagno posta al primo piano dell'abitazione.

Medicata dall'ambulanza

Le urla della ragazza hanno richiamato l'attenzione dei residenti che nel frattempo hanno chiamato i soccorsi. Riuscita a calarsi dalla finestra, la ragazza è stata medicata dal personale del 118 che l'ha portata in ospedale per accertamenti. Allertate le forze dell'ordine, ed acquisita la testimonianza della vittima e la sua denuncia, gli agenti di polizia del commissariato Porta Pia sono poi andati a casa dell'uomo e lo hanno arrestato. La sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.