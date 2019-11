Picchiata e stuprata dal compagno nella giornata contro la violenza sulle donne

Picchiata e stuprata dal compagno nella giornata mondiale contro la violazione sulle donne. Il compagno violento è un 26enne colombiano ed è stato arrestato proprio lo scorso 25 di novembre dai Carabinieri della Stazione di Fiano Romano hanno arrestato un 26enne colombiano con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni della compagna che viveva con lui.

È stata proprio la donna, 26enne cittadina dell’Ecuador che ha chiamato il 112 richiedendo aiuto perché era stata aggredita, violentata e percossa dal compagno.

Portata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Sant'Andrea di Roma, alla vittima è stato diagnosticato un “trauma cranio-facciale con frattura delle ossa del naso e contusioni con ecchimosi multiple al volto con una prognosi di 30 giorni”.

Ai Carabinieri ha raccontato che il compagno, dopo averla fatta entrare nella camera da letto con una scusa, l’aveva colpita con dei pugni al volto, l’aveva gettata sul letto, immobilizzata con del nastro adesivo sulle mani e sulle caviglie e aveva abusato sessualmente di lei.

Fortunatamente la donna è riuscita a scappare e a chiamare i Carabinieri che, dopo aver arrestato l’autore della inaudita violenza, stanno ricostruendo l’intero vissuto della coppia, per garantire alla vittima tratta in salvo di uscire per sempre dall’incubo di una relazione con un uomo violento e pericoloso e scongiurare conseguenze più gravi.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Rieti, l’uomo è stato tradotto in carcere.