Superenalotto: schedina fortunata a Castelverde, vinti 22mila euro

La fortuna fa tappa nel Lazio nell'ultimo concorso del SuperEnalotto, grazie a una doppietta di 5 da 22.344,23 euro ciascuno, realizzati a Roma e a Terracina. Nelle Capitale la schedina vincente - fa sapere Agipronews - è stata convalidata presso il Bar Centrale di Goretti Marina, in via Massa di San Giuliano 289, zona Castelverde, mentre a Terracina la giocata fortunata è stata realizzata al Tabacchi di via della Stazione 31/33.

Vincita Superenalotto a Castelverde

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 78,5 milioni di euro, il più alto in palio in Europa. Nel Lazio il premio di prima categoria manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, sempre a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. In regione la vincita più alta da inizio anno è un 5 da 151mila euro realizzato a Frosinone lo scorso 24 agosto