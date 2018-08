Villa Torlonia: distrutta la lapide della partigiana Joyce Lussu

In uno dei vialetti di Villa Torlonia è stata distrutta la targa di marmo dedicata a Joyce Lussu. Il comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Roma "condanna con fermezza l’atto di vile vandalismo e chiede che la targa venga prontamente ricollocata".

Inoltre l'Anpi ricroda che "Joyce Lussu è stata una donna di eccezionale coraggio, che ha partecipato alla Resistenza sia in Francia che a Roma con slancio e generosità. Ha assolto missioni di estrema delicatezza e importanza, irraggiando intorno alla sua mirabile attività un alone di leggenda, come si legge nella motivazione della medaglia d’argento al valor militare conferitale nel dopoguerra. Grande intellettuale, scrittrice, poetessa e traduttrice, sempre partecipe e appassionata, di una vitalità e dirittura morale con pochi uguali". Qui la bio integrale del personaggio.