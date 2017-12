Operazione a Villa Pamphilj, sgomberati gli abusivi e aree sotto sequestro

Una settantina di uomini tra vigili e carabinieri, più Ama e Servizio Giardini per occuparsi del verde "liberato". A Villa Pamphilj interviene la forza pubblica. Questa mattina il blitz della polizia Locale, presente con gli agenti guidati dal Comandante Antonio Di Maggio e dal gruppo del XII municipio, e dei carabinieri forestali, a seguito di un provvedimento della Procura di Roma. Durante l'operazione sono stati sgomberati gli insediamenti abusivi di senza tetto, da tempo presenti all'interno e a ridosso di alcuni manufatti presenti, e si è proceduto al sequestro delle aree in questione e alla loro bonifica.

"Continua la lotta per ripristinare la legalità nella nostra città. Oggi la Procura della Repubblica ha coordinato un'azione congiunta con Roma Capitale e il Nucleo investigativo dei Carabinieri Forestali, per sgomberare degli insediamenti abusivi all'interno del parco di Villa Doria Pamphilj. Si tratta di una operazione delicatissima, alla quale hanno collaborato l'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, il Servizio Giardini e Ama, realizzata a tutela di questo straordinario patrimonio architettonico, storico e ambientale di Roma" ha dichiarato in una nota la sindaca Virginia Raggi.

Presente sul posto anche l'assessore all'ambiente Pinuccia Montanari: "Un intervento eccezionale che si aggiunge al lavoro di riqualificazione che stiamo portando avanti per ridare dignità al parco monumentale più grande di Roma, valorizzandolo anche in un'ottica di legalità. Passo dopo passo stiamo ponendo fine agli scandali in questa città".