Villa Pamphilj, distrugge targa e lancia di pietre contro i carabinieri: preso

L'uomo che domenica notte era scappato dopo aver scagliato dall'interno di Villa Pamphilj alcune lastre di marmo di una targa toponomastica contro un'auto dei Carabinieri del Tutela Patrimonio Culturale impegnata nel monitoraggio dell'area, è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri da una pattuglia della Polizia Locale del XII Gruppo Monteverde.

Dopo l'episodio di domenica notte, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i militari del TPC e avevano avviato un'ttività di ricerca in tutta la zona al fine di individuare l'uomo che, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato rintracciato e fermato da una pattuglia della Polizia Locale all'interno del parco.

Immediatamente sono arrivati sul posto anche i Carabinieri del reparto operativo del TPC , tra cui i due militari che avevano subito l'aggressione, i quali hanno riconosciuto l'autore del lancio di sassi, per il quale, congiuntamente, Arma e Polizia Locale, anche con l'ausilio del personale del Rocs ( Reparto Operativo di Coordinamento e Supporto) del Comando Generale di via della Consolazione, hanno proceduto con un fermo di indiziato di delitto.

Si tratta di un romeno di 29 anni anni, per il quale le ipotesi reato contestate sono quelle del "tentato omicidio, della resistenza a pubblico ufficiale, del danneggiamento del patrimonio storico artistico capitolino" e del "porto abusivo di arma bianca", essendo stato trovato in possesso anche di un grosso coltello da cucina, sottoposto a sequestro, così come tutti i frammenti della lastra di marmo ed i sassi lanciati sulla vettura di servizio.

Nei confronti del 29enne si è anche proceduto con la contestazione di violazioni amministrative, per il mancato rispetto delle norme che vietano l'ingresso nei parchi pubblici.