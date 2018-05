Villa Pamphilj, dopo quattro mesi arriva la bonifica: via l'amianto dalle aree sequestrate

Villa Pamphilj liberata dall'amianto. A distanza di quattro mesi dal sequestro delle aree occupate all'interno del polmone verde, ieri è stata effettuata la bonifica della zona dove erano presenti rifiuti speciali, in particolare materiali contenenti eternit. Sottoposta a sequestro dal 14 dicembre scorso, "l'area - fa sapere il Campidoglio - è in concessione alla società Coes onlus che dopo diversi solleciti ha provveduto alla bonifica". Questa la ragione del tempo trascorso dal primo intervento.

Sono stati rimossi circa 600 chili di materiali da costruzione contenenti amianto che sono stati smaltiti in discarica. "L’intervento - spiegano dal Comune in una nota stampa - è stato possibile grazie al lavoro dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale e del tavolo di coordinamento del parco di Villa Doria Pamphilj istituito lo scorso febbraio e presieduto da Marco Andrea Doria. Il tavolo ha infatti il compito di riunire le diverse esperienze e professionalità, interne ed esterne all’Amministrazione Capitolina, competenti nel controllo, nella gestione e nella manutenzione dell’intera area".

Sempre ieri è stato ripristinato in via Vitellia n. 90 il cancello pedonale di accesso a Villa Doria Pamphilj. I lavori sono stati effettuati da una ditta che stava intervenendo all’interno del parco per conto di Acea Ato 2.