Villa Pamphili: scatta foto in un'area sottoposta a sequestro, denunciato

Aveva violato i sigilli di un'area sottoposta a sequestro penale per effettuare alcune fotografie all'interno di Villa Pamphili: il responsabile, un cittadino romano di 59 anni, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

L'attività di indagine da parte degli agenti del Gruppo XII Monteverde è partita dopo la scoperta di alcune fotografie pubblicate sul social network "Facebook", che ritraevano alcuni luoghi del Parco di Villa Pamphili non accessibili al pubblico, in quanto appartenenti ad un'area sottoposta a sequestro penale.

Gli agenti, riconoscendo il sito oggetto della misura giudiziaria, avviavano gli accertamenti necessari per individuare l'artefice della pubblicazione. Una volta rintracciato, il cittadino romano di 59 anni, veniva convocato presso gli uffici di via di Donna Olimpia e in quella sede ammetteva di essere, oltreché il responsabile del post, l'autore degli scatti fotografici.

Il cinquantanovenne è stato deferito all'Autorità Giudiziaria con l'accusa di violazione dei sigilli.