Villa Gordiani: sgomberata casa comunale, era occupata da coppia agli arresti domiciliari

Una casa del Comune di Roma occupata da una coppia agli arresti domiciliari e ora sgomberata. Succede a Villa Gordiani dove, dopo lo sgombero di ieri nell'area archeologica, questa mattina la Polizia Locale ha recuperato un altro appartamento, di proprietà del Patrimonio di Roma Capitale.



Nel locale in via Villanova D'Istria, gli agenti dell’ USPDA, l’Unità di Supporto al Dipartimento Politiche Abitative hanno trovato dieci posti letto, rifiuti e oggetti appartenenti ad un gruppo di persone che occupava illegalmente l’alloggio. Al momento dell’intervento erano presenti una donna e un uomo, con precedenti e agli arresti domiciliari.



Alcuni appostamenti, fatti dagli agenti nei giorni scorsi, avevano accertato che il luogo era frequentato da molte persone, indagini sono in corso per stabilire la provenienza della merce ritrovata nell'appartamento.



La dinamica con cui l’appartamento era stato occupato è molto simile a quella riscontata in altre situazioni: l’ingresso è avvenuto dopo che la persona residente era stata trasferita dai servizi sociali in un centro per lunga degenza, a causa di gravi problemi di salute.



Al termine dell'operazione sono state installate alcune inferriate e una nuova serratura, a deterrente di ulteriori occupazioni.

L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina, in esecuzione di un ordine di revoca degli arresti domiciliari, sostituiti con la custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Bologna ed è stato tradotto a Regina Coeli, mentre la donna è stata denunciata all'autorità Giudiziaria per il reato di occupazione abusiva.