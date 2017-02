Romanina, confiscata la villa dei Casamonica. La Regione: "Sarà usata per scopi sociali"

La maxi villa di proprietà dei Casamonica, in via di Roccabernarda alla Romanina, è stata sgomberata e sarà affidata gratuitamente con un bando pubblico. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sottolineando che l'immobile di lusso verrà usato per "scopi sociali".

In settimana ci sarà il bando pubblico per l’assegnazione gratuita rivolto alla cooperazione e all’associazionismo per il riutilizzo sociale della villa confiscata alla Romanina. L’appello, rivolto a tutto il terzo settore, è quello alla larga partecipazione al bando per l’utilizzo sociale di un immobile confiscato ad un clan che a Roma si caratterizza per il suo forte potere di intimidazione.

"Le strutture della società civile responsabile sappiano che lo Stato c’è e riesce a dare il meglio di sé nel contrasto alla criminalità organizzata perché a Roma sa fare squadra - ha commentato Gianpiero Cioffredi, Presidente dell'Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio - Non finiremo mai di ringraziare per queste ragioni l’attività delle Forze di Polizia, del Prefetto Paola Basilone, del Tribunale per le Misure di Prevenzione, dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e del Procuratore Giuseppe Pignatone".