Villa Bonelli: un garage come base dello spaccio di cocaina, arrestati

Vendevano droga a giovani della zona di Villa Bonelli. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Eur, dopo un breve servizio di osservazione, hanno scoperto che all'interno si spacciava un garage diventato base dello spaccio di cocaina. In manette sono finiti due romani di 60 e 44 anni.

I Carabinieri ne hanno sequestrata circa 15 grammi, divisa in varie dosi e sostanza da taglio, oltre alla somma di circa 250 euro in contanti, ritenuta il provento dell’illecita attività. Tra gli altri oggetti rinvenuti e sequestrati non potevano mancare un bilancino di precisione, nastro adesivo, forbici e cellophane per il confezionamento della droga.

Per i due spacciatori sono scattate le manette e, come disposto dall'autorità giudiziaria, sono stati sottoposi agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.