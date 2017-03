Dj aggredito dai centurioni al Colosseo? "Video vecchio di due anni, ci sono i camion bar"

In primo piano i centurioni aggressori e il turista vittima, "invitato" con ben poca cordialità a pagarli per averli ripresi con il cellulare. Una storia non nuova che i centurioni (banditi al Colosseo da un'ordinanza) si aggirino comunque in barba ai controlli, pronti a strappare qualche euro ai malcapitati visitatori per una foto da portare a casa a fine viaggio. Come spesso accade finisce sui giornali. Ma attenzione, stavolta il video, postato ieri dal turista, un dj olandese, è un po' datato.

Sullo sfondo c'è un camion bar, e i camion bar al Colosseo non ci sono più dal 2015. Idem per le impalcature del restauro degli esterni, terminato lo scorso luglio. Così, in riferimento alle immagini e alla loro diffusione su alcuni quotidiani, la Polizia Locale, deputata ai controlli anti abusivismo, invia una nota stampa di chiarimento a sua discolpa.

"Il video in questione risulta girato almeno due anni fa - ci tiene a precisare il Comando - cosa che si evince chiaramente dalla presenza sullo sfondo di un camion bar (che come noto da tempo non sono più presenti nell'area) e di alcune impalcature di un cantiere, presenti durante il periodo del restauro del Colosseo. La precisazione si rende necessaria in quanto questa notizia, ovviamente falsa e tendenziosa, ha raccolto anche diffusione tramite due quotidiani e soprattutto sui social, quindi con una risonanza internazionale. Tale diffusione danneggia l'immagine della città e vanifica l'intensa e proficua attività di contrasto che la Polizia Locale sta portando avanti per il ripristino del decoro, soprattutto nelle aree storiche della Capitale".