Blitz a San Basilio: controlli agli assegnatari delle case popolari, 200 agenti fra le strade del quartiere

Tor Sapienza, Bastogi, Tor Bella Monaca ed oggi San Basilio. Blitz della Polizia Locale di Roma Capitale alle case popolari del quartiere della periferia nord est della Capitale per verificare la legittimità degli assegnatari che vivono nelle case del Comune. Sono circa 200 i 'caschi bianchi' che all'alba di martedì 26 novembre hanno avviato una serie di accertamenti presso alcuni immobili tra via Luigi Gigliotti e via Carlo Tranfo.

Come nei precendenti blitz gli agenti stanno verificando anche la presenza di eventuali allacci abusivi alla rete elettrica ed idrica passando in rassegna le vetture parcheggiate in strada a caccia di veicoli abbandonati o non in regola con l'assicurazione e la revisione.

Controlli in corso che hanno trovato da subito il commento della Sindaca Virginia Raggi che su Twitter scrive: "Blitz questa mattina all'alba di circa 200 agenti della Polizia locale di Roma Capitale a San Basilio. Vogliamo verificare che chi alloggia negli appartamenti del Comune sia in regola. Il rispetto della legalità viene prima di tutto".

Le verifiche nel popoloso e popolare quartiere del IV Municipio Tiburtino sono la prosecuzione di altri controlli messi in campo dall'inizio di questo 2019 nei quartieri popolari dell'Urbe. Ad aprire le danze era stata la zona di Tor Sapienza lo scorso 4 di aprile. In quel caso i vigili urbani passarono al setaccio locali commerciali e box riconveriti in appartamenti alle case Ater comprese fra i civici 78 e 156 di viale Giorgio Morandi.

Accertati gli abusi, con alcuni locali risultati occupati da oltre 10 anni, il 5 novembre i 'caschi bianchi' terminarono la prima trance del loro lavoro 'liberando' gli immobli Ater occupati abusivamente.

Dopo Tor Sapienza medesimo copione si era presentato il 30 ed il 31 maggio scorsi alle case popolari di Bastogi, nel Municipio Monte Mario. In quel caso furono circa 500 gli agenti che controllarono la posizione di circa 400 nuclei familiari, verificando anche 200 mezzi di trasporto. Una vasta operazione di censimento attuata nelle sei palazzine del residence alla periferia nord ovest di Roma, fra via Gian Pietro Losana, via Ciralo e via Antonio Lucci.

Prima del blitz di stamattina era stata la volta di Tor Bella Monaca. Era lo scorso 10 luglio quando i 'caschi bianchi', censirono la titolarità degli assegnatari dei residenti del civico 10 della 'torre' di largo Ferruccio Mengaroni riscontrando occupazioni abusive e sequestrando alcuni veicoli abbandonati in strada e privi di assicurazione.