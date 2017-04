Ostia, i vigili si autotassano: 68 euro a testa per riparare freni del furgone infortunistica

Mancano i soldi per aggiustare l'unico furgone disponibile per il servizio di infortunistica stradale di Ostia, Acilia, e dintorni, così i vigili del X Gruppo Mare sono costretti ad autotassarsi per comprare nuove pasticche dei freni. A confermare l'iniziativa sono i sindacalisti di Ospol Csa, Sulpl, Cgil, Cisl e Uil della Polizia locale del gruppo di Ostia: "Non ci sono i soldi per comprare delle nuove pastiglie dei freni, così abbiamo deciso di autotassarci".

I vigili del X Gruppo Mare spenderanno 68 euro per rendere sicuro l'unico furgone funzionante dei tre a disposizione. "Un mezzo usato, anche di notte, per il servizio di infortunistica stradale e che ha già problemi di carrozzeria visto che dopo un incidente e nonostante sia stato risarcito il danno abbiamo dovuto usare lo scotch perché non è stato mai riparato", si legge nella nota.

"Ieri - proseguono i sindacalisti - i colleghi si sono trovati a rischiare di non riuscire a frenare. Per questo abbiamo deciso che, se l'autoparco del Comune non ha soldi, li mettiamo noi: ha aderito tutto il reparto. I problemi dei mezzi a disposizione del gruppo di Ostia non si limitano ai furgoni. Abbiamo motociclette nuove ferme dal 2014 perché non è stato fatto il tagliando".