Cucciolo di gabbiano ferito sul marciapiede, salvato dalla Polizia Locale

Era appollaiato su se stesso e non si teneva sulle zampe, il cucciolo di gabbiano che domenica mattina è stato salvato da una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Centro, Ex Trevi. L’animale giaceva sul marciapiede di Corso Vittorio Emanuele, in prossimità di Piazza del Gesù, quando gli agenti lo hanno trovato spaventato e tremante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La pattuglia ha provveduto subito a mettere in salvo il volatile, che poi è stato portato alla Lipu, nel centro recupero della fauna selvatica, dov' è stato affidato alle cure medico veterinarie che, da una prima diagnosi, hanno confermato la presenza di un forte trauma, ma senza evidenti fratture.