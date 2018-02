Scompare nelle acque gelide del Tevere: ricerche in corso a ponte Palatino

La segnalazione indicava una persona scomparire sotto le acque gelide del Tevere. L'allerta è stata lanciata intorno alle 10:40 di questa mattina all'altezza di Ponte Palatino, in Centro Storico. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. I pompieri, tre squadre con l'ausilio del nucleo sommozzatori, hanno da subito cominciato le ricerche nel tratto di fiume dove è stata segnalata la presenza di un uomo caduto in acqua. Al momento le ricerche sono ancora in corso.