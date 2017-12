Civitavecchia: vigili del fuoco omaggiano la madonna di largo D'Ardia

Da Roma a Civitavecchia cambia la location ma non cambia l'emozione. Come i colleghi a piazza di Spagna anche i vigili del fuoco del Comando di Civitavecchia hanno reso omaggio, come da tradizione, alla Madonna depositando una ghirlanda di fiori sulla sua statua. La cerimonia si è svolta a partire dalle 15:30 nell'ambito della funzione religiosa per la festa dell'Immacolta Concenzione in largo Largo Monsignore Giacomo D'Ardia.