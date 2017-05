Concerto Primo Maggio, venditore abusivo aggredisce e ferisce 4 vigili

Attimi di tensione durante il Concerto del Primo Maggio a San Giovanni. Durante i controlli dei 250 agenti impegnati nell'area, si è creata una situazione subito sedata dai vigili. Alle 16 circa, durante uno di questi controlli, un italiano residente nel casertano, che tentava la vendita abusiva di monili e bigiotteria ha reagito con violenza alla richiesta dei documenti rifiutandosi poi di salire nell'auto di servizio per i necessari accertamenti.

Ne è nata una colluttazione che ha portato all'arresto dell'uomo, messo brevemente in condizione di non nuocere. Condotto presso il gruppo Appio, a suo carico una denuncia per rifiuto di generalità, oltraggio, violenza e resistenza alle Forze dell'Ordine.

Durante le indagini, portate avanti dal Dottor Di Maggio presente sul posto con investigatori appartenenti alla PSO, è stato scoperto un quantitativo di 20 grammi di droga, celata tra la merce in vendita e confezionata in dosi pronte per lo smercio: mentre altre indagini sono in corso, l'uomo è stato denunciato anche per spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito del parapiglia, i 4 agenti coinvolti nella colluttazione hanno avuto bisogno delle cure dei medici: due di essi hanno riportato fratture a un dito del piede e ad una mano, con prognosi di 20 giorni.



Alla notizia del ferimento, il Comando Generale, nella persona del Vicecomandante Di Maggio, ha immediatamente manifestato la propria vicinanza e solidarietà ai feriti.

"Solidarietà ai colleghi del Corpo aggrediti durante il servizio. Le aggressioni quotidiane al personale della Polizia Locale dimostrano ogni giorno l'oculata scelta di aver ripristinato l'equo indennizzo", ha dichiarato poi il Comandante Generale Diego Porta.