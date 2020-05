Torre Maura: blitz al centro d'accoglienza, trovati 5 ospiti abusivi. Sequestrata della droga

Blitz a Torre Maura dove alle 7:00 di giovedì mattina è scattata una operazione della Polizia Locale al centro d'accoglienza che si trova fra via dei Codirossoni e via dell'Usignolo.

I 'caschi bianchi' hanno fermato 5 cittadini nordafricani, residenti abusivi nella struttura comunale della periferia est della Capitale, trovati tra gli immigrati richiedenti asilo.

Uno di loro era in possesso di un sacchetto contenente droga, che è stata sequestrata. Gli occupanti sono stati quindi accompagnati sal comando generale di Via della Consolazione per le procedure di identificazione e per gli accertamenti relativi alla loro regolarità sul territorio nazionale.

Ad intervenire i gruppi Spe e Gssu. Sul posto il Comandante del Corpo, Antonio di Maggio e il suo vice, Stefano Napoli, responsabile dei due reparti operanti.