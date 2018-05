Blitz a Candoni: tiro al bersaglio contro i bus, perquisizioni alla baraccopoli. Impiegati 400 agenti

Maxi blitz alla baraccopoli di via Luigi Candoni dove questa mattina all'alba è cominciata una imponente operazione di perquisizione all'interno del campo rom di Muratella. Oltre 400 gli agenti della polizia locale di Roma Capitale impiegati nell'area con l'ausilo delle unità cinofile dei militari dell'Arma ed i carabinieri Forestali.

Blitz alla baraccopoli di via Candoni

In esecuzione di un decreto della Procura della Repubblica di Roma, i 'caschi bianchi', diretti dal Comandante Generale Antonio Di Maggio, hanno eseguito perquisizioni in tutti i moduli abitativi della favela di via Luigi Candoni 91. Le attivitâ, volte alla alla ricerca di armi, sono state disposte in seguito agli incresciosi episodi, che hanno visto i mezzi e gli autisti del limitrofo deposito Atac, essere oggetto di "tiro al bersaglio" da parte di abitanti del campo, per il tramite di pistole e fucili ad aria comoressa.

Le operazioni sono tutt'ora in corso.