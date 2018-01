Blitz contro l'abusivismo commerciale: venditore tenta la fuga e ferisce vigile

Ha tentato la fuga ferendo un vigile urbano. E' accaduto oggi pomeriggio a piazza Risorgimento, dove gli agenti del Gruppo GSSU della Polizia Locale di Roma Capitale hanno eseguito l'ennesimo blitz contro l'abusivismo commerciale nelle zone di Prati, Borgo e nell'area attorno al Vaticano. A costringere l'agente alle cure dell'ospedale un cittadino senegalese di 44 anni, poi fermato ed arrestato.

Vigile ferito a piazza Risorgimento

In particolare il 44enne, nel corso delle operazioni di identificazione, ha tentato di divincolarsi per darsi alla fuga ma è stato bloccato immediatamente e posto in stato di arresto. Da ulteriori accertamenti è emerso che l'uomo aveva già precedenti specifici per resistenza alle forze dell'ordine. Uno degli agenti a seguito dell'intervento ha avuto bisogno di medicazioni ed è stato accompagnato all'ospedale Santo Spirito.

Prezioso contributo della Polizia Locale

Sugli episodi sono intervenuti Sergio Fabrizi e Mauro Cordova, rispettivamente del Sindacato UGL ed ARVU Europea che in una nota congiunta dichiarano: "Nonostante una pianta organica ridotta ai livelli degli anni 70 e la mancanza di specifici riconoscimenti della delicatezza del ruolo, il sistema sicurezza a Roma sembra tenere, anche grazie al prezioso contributo del suo Corpo di Polizia Locale. Un Corpo, che deve essere efficientato in uomini e mezzi quanto prima e che deve veder riconosciuta la propria funzione, al pari delle altre forze dell' ordine" .