Colosseo, vigile ferito durante controlli anti abusivismo. Raggi: "Gli siamo vicini"

Stava effettuando un servizio di controllo anti abusivismo al Colosseo quando, cercando di togliere della merce venduta abusivamente, è caduto e sopra di lui gli è finito anche l'ambulante. E' rimasto così ferito, rompendosi un braccio, un agente della Polizia Locale del I Gruppo Trevi impegnato, nella giornata di domenica, in una operazione nel centro di Roma.

Sul caso è intervenuta anche Virginia Raggi: "Esprimiamo piena vicinanza e tutta la nostra solidarietà a lui e a tutti i vigili che, ogni giorno, sono al servizio dei cittadini", sottolinea la Sindaca. "Anche grazie alle nuove assunzioni, stiamo lavorando affinché la loro presenza capillare e rappresenti ancor di più un presidio di prossimità imprescindibile", spiega l'assessore al Personale Antonio De Santis.

"Auspichiamo quindi che prosegua il percorso, con gli altri corpi dello Stato, che mira a una sicurezza integrata in grado di valorizzare le peculiarità della Polizia Locale. Un volano per rafforzare ulteriormente il loro operato, già oggi decisivo per i nostri cittadini", conclude De Santis.

Più duri, invece, i sindacati FP CGIL Roma Lazio - CISL FP Roma Capitale Rieti – UIL FPL Roma Lazio –CSA Dpl Roma che parlano di aggressione: "Oltre ad augurare una pronta guarigione ed esprimere la nostra solidarietà, c'è la necessità di trovare subito le adeguate soluzioni al fine di eliminare, o per lo meno diminuire sensibilmente, i rischi che giornalmente la Polizia Locale affronta ogni giorno, garantendo nel contempo la salute e la sicurezza dei lavoratori, soprattutto nel territorio del Centro Storico".

"Abbiamo già inviato diverse note alla Sindaca e al Comandante del Corpo, ai quali è stato richiesto uno specifico incontro per chiedere una nuova organizzazione che possa garantire adeguate tutele, strumentazioni innovative e protocolli operativi che assicurino la piena operatività della Polizia Locale senza lasciare singoli lavoratori ad affrontare le migliaia di illeciti amministrativi che giornalmente sono perpetrati nelle piazze storiche della nostra città, invasa oramai da centinaia e centina di venditori abusivi, da migliaia di turisti che non rispettano il decoro e la salvaguardia dei monumenti. Purtroppo, ad oggi, non abbiamo avuto alcun riscontro", continua la nota.

"In mancanza di un immediato cambio di passo e di un’immediata convocazione da parte dell'amministrazione capitolina, attiveremo tutte le iniziative sindacali che riterranno idonee, tra cui anche l’eventuale indizione dello stato di agitazione dell’intero Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale", ammoniscono i sindacati.