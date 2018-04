Mercatino degli stracci a Porta Maggiore, ancora un vigile aggredito da ambulante

Ancora un vigile aggredito a Porta Maggiore, anche oggi caratterizzata da presenza di numerosi venditori. Gli agenti sono intervenuti alle 10 circa, ora in cui si registra la massima presenza di abusivi. L'intervento ha permesso di distruggere due metri cubi di abbigliamento, scarpe, quadri, libri, cosmetici e soprammobili.

Nelle operazioni un agente è rimasto contuso ad una mano per la resistenza effettuata da un venditore, che voleva riappropriarsi della merce sequestrata: l'abusivo di 27 anni, nato in Romania, è stato arrestato per resistenza, lesioni e sottrazione di beni sottoposti a sequestro.

La situazione resta tesa. Dopo le immagini dell'assurdo match di pugilato tra il vigile e l'ambulante di inizio mese, con annesso ferimento dell'agente e arresto del migrante, il 18 aprile una nuova aggressione sfiorata.

Altri 3 metri cubi di materiale sono stati sequestrati alla Montagnola, in via Francesco Acri: uno dei venditori è stato fermato e multato di 5160 Euro per "esercizio abusivo di attività di vendita".