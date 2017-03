Ponte Sant'Angelo, venditore ambulante colpisce e ferisce vigile alla testa

Vigile aggredito a Roma. Lo denuncia il cui Coordinatore Romano di UGL Polizia Locale Marco Milani che racconta come un agente del GSSU del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, intorno alle 12:30 di oggi 11 marzo, sia stato colpito alla testa dall'aggressione violenta di un venditore senegalese a ponte Sant'Angelo.

Per il vigile, ancora in cura presso l'ospedale Santo Spirito per lastre ed accertamenti, una prima medicazione con tre punti di sutura alla testa.

"A seguito di un aumento degli sbarchi di stranieri del 44% in quest'ultimo trimestre, episodi come quello accaduto al collega sono inevitabilmente destinati ad aumentare, forse è il caso, in attesa di poter aumentare le pene per chi reagisce con violenza alla legittima azione di un servitore dello stato, iniziare ad applicare i DASPO previsti dal recente decreto sulla Sicurezza Urbana", sottolinea Milani.

"Esortiamo infine la sindaca di Roma Virginia Raggi, a voler considerare. Non solo a parole il difficile lavoro e le particolari condizioni in cui quotidianamente operano I suoi agenti. Dalla proposta di nuovo contratto dei dipendenti capitolini recentemente presentata alle organizzazioni sindacali, nessuna distinzione di trattamento economico o di tutele previdenziali è infatti prevista per I poliziotti locali, rispetto agli altri dipendenti. - conclude il rappresentante UGL della Polizia Locale - Esortiamo infine la Sindaca ad applicare la legge regionale sulla Polizia Locale, vigente da oltre un anno, come del resto stanno facendo la gran parte dei Comuni del Lazio".