Ostia Nuova: in via Forni un sistema di videosorveglianza per eludere i controlli

Blitz dei carabinieri ad Ostia Ponente

Alle prime luci dell'alba di ieri 7 dicembre è scattata una nuova vasta operazione di controllo da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia con numerosi controlli e perquisizioni locali, con particolare riguardo alla zona di Ostia Ponente. In particolare stati controllati 121 veicoli, identificate 180 persone nonché effettuate 4 perquisizioni locali.

Due arresti ed una denuncia ad Ostia Nuova

Durante l’operazione è stato denunciato un 49enne cittadino romeno, poiché inottemperante al provvedimento di Divieto di Dimora nel Comune di Roma. In via Vincenzo Petra è stata arrestata una donna, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nella sua abitazione è stata sequestrata droga, già suddivisa in dosi, nonché la somma contante di circa 2000 euro in banconote di piccolo taglio. È stato, altresì, denunciato in stato di libertà un uomo trovato in possesso di 20 grammi di hashish.

Carabinieri ad Ostia Nuova

Nell’ambito del medesimo servizio è stata arrestata una persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti di vario genere, un bilancino di precisione, materiale atto al confezionamento e di un taccuino contenente una vera e propria "lista contabile dei clienti".

Sistema di videosorveglianza in via Forni

Nel corso di una perquisizione effettuata all’interno di un seminterrato in via Forni, è stato rinvenuto un impianto di videosorveglianza, costituito da 12 telecamere ben occultate e funzionanti, che consentiva un capillare controllo degli accessi al locale.