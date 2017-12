Ostia Nuova: videosorveglianza a difesa dei pusher anche a piazza Gasparri

Prima in via Mario Fasan poi in via Antonio Forni, ultimo in ordine cronologico in una palazzina di piazzale Lorenzo Gasparri. Ad accomunare i tre immobili un impianto di videosorveglienza installato a difesa dell'attività di spaccio di droga. Come nei precedenti casi anche l'ultimo sistema hi-tech è stato scoperto dai carabinieri del Gruppo di Ostia che continuano con il loro massiccio impegno l’attività di controllo del territorio lidense, con numerosi e mirati servizi preventivi e repressivi dei reati in genere, al fine di rendere la vita delinquenziale di coloro che non rispettano la legge ad Ostia tutt’altro che facile.

Controlli carabinieri ad Ostia Nuova

Solo ieri sono stati controllati oltre 71 veicoli, identificate 157 persone ed effettuate moltepliciperquisizioni personali e domiciliari, verificando altresìil rispetto delle prescrizioni imposte ai soggetti che beneficiano degli arresti domiciliari. Nel corso dei servizi di controllo della circolazione stradale è stata fermata e denunciata una persona che si era messo alla guida della propria vettura con un tasso alcolemico di poco al di sotto 1,5 mg/l (il limite è di 0,5 mg/l).

Spaccio di droga ad Ostia Ponente

Durante i capillari controlli nella zona Ostia Ponente sono stati arrestati 3 persone con precedenti per spaccio di droga, evasione dai domiciliari, tentata estorsione e denunciata un’altra per guida in stato di ebrezza alcolica. In particolare, durante una perquisizione in un’abitazione di piazza Lorenzo Gasparri, sono stati trovati diversi quantitativi di hashish e cocaina.

Impianto videosorveglianza in piazza Gasparri

Nello stesso appartamento è stato scoperto anche un sofisticato impianto di videosorveglianza che monitorava gli ingressi al condominio, agevolando l’attività di spaccio. Tale impianto è solo l’ultimo trovato e sequestrato di una lunga serie che già i Carabinieri sono riusciti a individuare proprio nella stessa zona.

Evasione dai domiciliari

Continuando i controlli, specialmente nei confronti di coloro che beneficiano degli arresti domiciliari, i Carabinieri hanno riconosciuto e arrestato un detenuto per reati contro il patrimonio che, sprezzante delle prescrizioni impostegli, si trovava tranquillamente in strada.