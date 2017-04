Videosorveglianza live sui treni per l'aeroporto e le linee Fl1 e Fl3

Un innovativo sistema tecnologico di videosorveglianza live globale, introdotto da oggi sui TAF (Treni ad Alta Frequentazione), consente di trasmettere sui monitor di bordo le immagini in sequenza di tutte le telecamere presenti sul convoglio. Una visione “incrociata” e continua che trasforma il treno in una sorta di openspace, infondendo in tutti i passeggeri un maggior senso di sicurezza.



Ormai la quasi totalità della flotta TAF di Trenitalia Lazio è dotata di telecamere e monitor: 42 treni su 46, sui rimanenti l’installazione sarà completata entro aprile. La novità odierna è l’introduzione di un particolare software che permette di incrociare le immagini riprese a bordo di ciascuna carrozza e trasmetterle in diretta, consentendo a ogni passeggero di vedere quel che accade nelle altre carrozze. Si tratta di una tecnologia di assoluta avanguardia, interamente made in Italy, messa a punto in collaborazione con la società Almaviva, una delle realtà più significative in Italia nell’ambito dell’ICT applicato al settore dei Trasporti e della Logistica.

L’innovativo sistema consente inoltre al personale di Trenitalia di consultare “live” le immagini sia da bordo, attraverso tablet, smartphone e laptop, sia da remoto, attraverso un’applicazione web, da cui è possibile anche scaricare le registrazioni col treno ancora in servizio. La videosorveglianza è un valido aiuto per le forze dell’ordine e costituisce un prezioso deterrente nei confronti dei malintenzionati.



I TAF del Lazio sono utilizzati prevalentemente sulle linee FL1 (Fiumicino Aeroporto –Roma –Fara Sabina –Orte) e FL3 (Roma –Viterbo) per un totale di circa 300 corse giornaliere frequentate da 150mila passeggeri che, da oggi, potranno beneficiare di questa innovazione tecnologica. Lo step successivo di Trenitalia sarà installare lo stesso sistema a visione “incrociata” anche sui treni Jazz, già dotati di videosorveglianza live, che ogni giorno nel Lazio circolano sulle linee dei Castelli e su Fiumicino, con il Leonardo Express. Prevista anche la successiva estensione ai Vivalto.