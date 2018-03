VIDEO | La pioggia si "mangia" l'asfalto, a Tor Bella Monaca e sulla Collatina strade off limits

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Asfalto che salta, sbriciolato. Sotto, le buche, che in alcuni casi si trasformano in voragine. La pioggia di questi giorni, compresa quella di stamattina, ha dato un colpo fatale al già fragile asfalto della città

Siamo stati in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca, e sulla Collatina dove la situazione è ormai al limite del sopportabile. Soprattutto nel tratto della Collatina che va dall’incrocio con via dell’Acqua Vergine e via Achille Vertunni, completamente devastata e resa ormai molto pericolosa.