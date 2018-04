VIDEO | Controlli antibusivi a Porta Maggiore: vigile boxeur contro un ambulante finisce su facebook

Le immagini girate a piazzale Labicano dove un agente della municipale è rimasto ferito ed un cittadino straniero è stato poi arrestato

I binari usati come un ring: da una parte un agente della polizia locale di Roma Capitale dall'altro un venditore ambulante che si fronteggiano a guardia alta in quello che sembra un vero e proprio incontro di pugilato. Il palcoscenico non è però quello dove solitatemente combattono i boxeur ma Porta Maggiore. Il video è stato girato nella mattinata di ieri ed è divenuto virale su Facebook nel volgere di poche ore. Qui, in piazzale Labicano, i controlli antiabusivi da parte dei vigili urbani, impegnati in una operazione contro i venditori illegali che sono soliti piazzare i lenzuoli con la loro merce in vendita alle fermate del tram, sono sfociati in una vera e propria scazzottata.

Vigile e ambulante si affrontano a Porta Maggiore

Chiare le immagini che mostrano un agente della Polizia Locale di Roma Capitale in versione boxeur affrontare a distanza ravvicinata iun venditore ambulante, che poco prima si era rifiutato di fornire le proprie generalità ai vigili urbani. Poi la sfida, terminata con il ferimento dell'agente e l'arresto del contendente.

La nota del Comando Generale

Quanto accaduto ha trovato il commento del Comando Generale di via della Consolazione che in una nota "esprime piena solidarietà e vicinanza ai colleghi che questa mattina (ieri ndr) e nella giornata di ieri (mercoledì ndr) sono stati vittime di aggressione durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Grazie al video diffuso in rete da un cittadino, su quanto accaduto in mattinata a Porta Maggiore, si è potuto constatare che l’agente ha tentato di difendersi dalla condotta violenta posta in essere dal venditore abusivo e, nello stesso tempo, temporeggiare nell’attesa del sopraggiungere dei colleghi. Precedentemente al filmato, l’abusivo aveva colpito più volte sia l’operante che un’altra collega mentre tentavano ripetutamente di identificarlo. Ai fatti assisteva anche personale ATAC , che ha potuto fornire testimonianza della violenza messa in atto dall’uomo sull’agente, nei momenti antecedenti la ripresa video".

Il video

Per tale motivo il "Comando porge un sentito ringraziamento al cittadino che è riuscito a documentare quanto accaduto. Tale filmato verrà messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nel caso riterrà opportuno il suo successivo utilizzo. Il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale proseguirà con impegno nelle attività di contrasto dei fenomeni di degrado urbano a tutela della cittadinanza romana, seguendo gli indirizzi dell’Amministrazione Capitolina".