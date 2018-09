Il palazzo di via Costi ripreso dall'alto: lo sgombero nelle immagini della polizia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le operazioni di sgombero da parte delle Forze dell’Ordine dell’immobile di via Raffaele Costi 120 si sono concluse con 49 persone accompagnate presso il centro di identificazione di via Patini, dove verranno valutate le singole posizioni.

"Non si è registrata alcuna tensione e la struttura è stata riconsegnata al legittimo proprietario", scrive in una nota via San VItale. "La Questura garantirà anche nei prossimi giorni la sicurezza dell’area".