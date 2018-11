VIDEO | Quel che resta dell'ultima villa dei Casamonica abbatuta: le immagini dopo le ruspe

Al Quadraro, periferia Est di Roma, è abbattuta nella notte l'ultima villetta abusiva riconducibile alla famiglia dei Casamonica. All'operazione, coordinata dalla Polizia locale del Comune, era presente anche la sindaca Virginia Raggi.

Le demolizioni, in totale di otto manufatti abusivi confiscati al clan Casamonica, erano iniziate lo scorso 20 novembre. Dopo l'intervento di sgombero delle abitazioni, eseguito martedì scorso da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, sono entrate in azione le ruspe per la demolizione. Le operazioni di questi giorni hanno visto impegnate centinaia di persone.